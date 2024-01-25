Ahmed Ildız Göztepe'de Performansını Sürdürüyor

Göztepe formasıyla ligde sadece 4 maça ilk 11 çıkan ve toplam 9 maçta 484 dakika süre alan Ahmed Ildız, bu süreçte 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Ildız, Göztepe'de kısıtlı süre almasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ligde sadece 4 maça ilk 11 çıkarken, toplam 9 maçta ise 484 dakika süre aldı. Bu süreçte 3 gol, 2 asist üreten Ildız, takımının da en fazla gole katkı veren oyuncularından birisi olmayı başardı. Stanimir Stoilov'un gelmesiyle öne çıkan Ildız'ın, orta saha rotasyonunda daha fazla süre bulması bekleniyor.

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol daha kaydetmesi durumunda kariyerinin en golcü sezonuna tekrar ulaşmış olacak. Ahmed Ildız, geçtiğimiz sezon Eyüpsor formasıyla 3 gol atarken; Pendikspor'la da 1 gol kaydetme başarısı göstermişti. - İZMİR