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Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile karşılaşacak

5 Aralık 2023 11:13 Son Güncelleme: 11:15 Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde son antrenmanını yapacak ve maç saatini bekleyecek. Sakatlıkları devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ve Geraldo forma giyemeyecek.