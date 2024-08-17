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Ahlatcı Çorum FK, Yeni Sezona Hazırlanıyor

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Ahlatcı Çorum FK, yeni sezon öncesi iyi futbol oynamak ve başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takım, kadro yapılanmasını tamamlamak ve ideal kadroya ulaşmak için çabalıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Tarihinde ilk kez yer aldığı 1. Lig'de, 2023-2024 sezonunu play-off yarı final maçında Bodrumspor'a elenerek kapatan kırmızı-siyahlı takım, 30 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüp tesisleri ve Bolu'da 3 kamp yapan Çorum FK, sezonun ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Kart cezaları, sakatlıklar ve devam eden transfer çalışmaları nedeniyle henüz kadro yapılanmasını tamamlayamayan takımda yönetim, mali yapıyı bozmadan ideal kadroya ulaşmak için çabalıyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki teknik kadro ise futbolcuları hem fizik hem de teknik ve taktik anlamda sezona hazırlıyor.

"Adım adım gitmek istiyoruz"

Teknik direktör Serkan Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mali imkanlar dahilinde ligde 7-8 iddialı takımın olduğunu, Süper Lig'den 1. Lig'e düşen takımların yanı sıra geçen sezonki mevcudunu koruyan, Kocaelispor, Sakarya gibi play-off oynamış, final oynamış takımların yer aldığını söyledi.

Futbolun öngörülemeyen bir oyun olduğuna dikkati çeken Özbalta, "Geçen yıl Çorum Futbol Kulübü'nü kimse orada öngöremiyordu. İnsanlar belki de başka kulüpleri oraya yakıştırıyordu haklı olarak kendilerince yorum yaptıklarında ama hem bizlerin hem yönetim kurulunun hem de oyuncu arkadaşlarımızın bir araya gelip iyi bir sinerji oluşturmasıyla, çalışmayla bu işi yapabileceğimize inanmayla o noktaya geldik." diye konuştu.

Kulübün başarılı olabilmesi için uygun şartların oluşması gerektiğini vurgulayan Özbalta, şunları söyledi:

"Biz bir kere adım adım gitmek durumundayız. Kulübün ödemelerini oyunculara sağlıklı bir şekilde yapabileceği platformlar, ortamlar oluşturulması lazım. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun bütün çabası da bu yönde. Bir futbol takımı bu ligde eğer iddialı olacaksa bu tesisler ve mali tabloyla olacaktır. Biz de hem tesis olarak hem saha anlamında bir sıkıntımız yok. Mali anlamda da çok ciddi atılımlar var. Daha sonra kulübü zarara uğratacak, yani iş ahlakı olmayan oyuncular inşallah alınmadan buraya sağlanacak 3 oyuncu, belki 4, belki de 5 oyuncu. Bunların bizim aramıza katılmasıyla o zaman adım adım bir hedef konulacaktır. Her maçta mücadele edecek bir takım, her maçta iyi oynamaya namzet bir takım olacağız.""

Hedefler belirlenirken gerçekçi olunması gerektiğinin altını çizen Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekçi olmak lazım. 'Biz ilk iki oynayacağız.', 'Biz kesinlikle geçen seneki başarıyı tekrarlayacağız.', 'İlk 7'ye bu takım girer.' deyip de insanlara hayal satmak çok yanlış olur. Ama geçen sene iskeletini koruduğumuz 10 oyuncunun olduğu bir Çorum FK'de, onun üzerine inşa edeceğimiz oyuncularla beraber evelallah hem iyi oyun hem de mücadele ederek biz de kendimizin hangi noktaya geleceğini göreceğiz. Kervanı yolda giderken göreceğiz. Her maç mücadele edecek bir takımı, her maçta iyi oynamaya namzet bir takımı tekrar Çorum şehri, taraftarları, Çorumspor'u sevenler, gönül verenler görecektir."

Kaynak: AA / Spor

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