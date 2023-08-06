Ahlatcı Çorum FK, yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam önderliğinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Basın toplantısında yapılan açıklamalarda, takımın hedefinin başarılı bir şekilde ligi tamamlamak olduğu belirtildi. Kombine satışlarının beklenen seviyede olmadığı ifade edilirken, transferlerin ise hafta içinde tamamlanması hedeflendi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'da Teknik Direktör Tahsin Tam, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'da Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Teknik Direktör Tahsin Tam ve Ahlatcı Çorum FK CEO'su Abdulhamit Yıldız, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısıyla yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İyi bir takım kurmak için için yoğun çaba içinde olduklarını dile getiren Topuz, bu noktada Çorum'dan yeterli desteği bulamasalar da dışardan verilen sponsor desteği ile belirli bir konuma geldiklerini söyledi. Takımın 1. Lig'e çıkmasının ardından Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın şampiyonluk sevincini iki gün yaşadıktan sonra yeni sezon için hazırlıklara başladığını dile getiren Topuz, "Başkanımız halen yeni sponsorluk anlaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyor. Hedefi geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kulübün en iyi ve başarılı bir şekilde ligi tamamlaması. Geçen yıl olduğu gibi milletvekilleri Vahit Kayrıcı ve Yusuf Ahlatcı kulübümüze büyük destek veriyorlar. Aynı desteği diğer vekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Mehmet Tahtasız'dan da görmek istiyoruz. Ayrıca locaların tamamı kiralandı. Son iki locayı onursal başkanımız Muhsin Dere birini kimsesiz çocuklar için diğerini ise Şehit ve Gaziler Derneği için ayırdı" diye konuştu.

Kombine satışları hakkında da bilgi veren Topuz, "Kombine satışında ise istediğimiz durumda değiliz. Şu an itibari ile toplam kombine bilet satışı 970 oldu. Bunların 10 tanesi VİP Kategoride davetiyeli 10 adet, VİP A kategorisinde 457 adet, protokol sağ ve sol bölümlerinde 16 adet, maraton tribününde 257 adet ve kale arkasında ise 230 adet olmak üzere toplam satılan kombine bilet sayısı 970 adet. 2. Lig'de mücadele eden birçok kulüp bizim kombine bilet fiyatlarının iki katı fiyat olmasına karşın bizim satışlarımızın çok üzerinde satışlar yaptılar. Bu konuda taraftarlarımızın takımlarına destek olmak için kombine bilet satışına katkı vermesini istiyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise 1. Lig'in disiplinsizliği affetmeyeceğini söyledi. Bu yüzden geçen yıldan daha ciddi ve sıkı bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Tam, "Saflarımızı daha fazla sıklaştırarak bu liglede de üst sıralar için mücadele edeceğimize camiamıza ve taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Üç etaplı kampın ardından artık son etaba Çorum'da devam ediyoruz. Ciddi bir sakatlık geçirmeden kampları tamamladık. Geçen yılın şampiyon kadrosu üzerine yaptığımız transferlerle daha güçlü hale geldik. Disiplinden taviz vermeden safları daha sıklaştırarak Çorum FK'ya yakışanı sahada yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Bolu kampındaki çalışmalar ve hazırlık maçlarında ben tüm futbolculardan istediğimi aldım. Skora bakmıyorum çünki yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan geldi. Biz bu maçlarda her türlü değişim sonrası neler yapabileceğimizi görmek istedik ve bunları da fazlası ile aldım" şeklinde konuştu.

Ahlatcı Çorum FK CEO'su Abdulhamit Yıldız da üç futbolcu ile görüşmelerde sona geldiklerini belirterek, başkan Oğuzhan Yalçın'ın bütçeyi oluşturmasının ardından hafta içinde transferleri takıma katmayı hedeflediklerini söyledi. Yabancı transferinde zorlandıklarını dile getiren Yıldız, "Görüştüğümüz oyuncular var ancak yabancı transferi gerçekten çok zor. Özellikle uçak olmaması nedeni ile sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda biz çalışıyoruz ancak transfer bütçe ile alakalı Başkanımız bu konuda yoğun şekilde çalışıyor ve o bize onay verdiği takdirde transferleri önümüzdeki hafta içinde aramıza katmak istiyoruz" dedi. - ÇORUM