Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ahlatcı Çorum FK, ligde 3. galibiyetini elde ederek puanını 9 yaptı. 5 maç sonunda 2 puanı bulunan Ümraniyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.