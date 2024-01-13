Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor ile karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor ile sahasında karşılaşacak. Maç, Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Cezalı futbolcu bulunmayan Çorum ekibi, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Sadık Arda da Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.
Oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Tuzlaspor karşısında da galip gelerek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.