Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

İlk yarının sona ermesiyle bir hafta tatil yapan kırmızı-siyahlı ekip, ardından Antalya'daki bir otelde kampa girdi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çift antrenman yapan Çorum ekibi, sabah antrenmanında ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Akşam antrenmanında ise futbolcular, salonda ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı.

Çorum ekibinde Sadık Arda'nın da dönmesiyle sakat futbolcu bulunmuyor.

Çorum FK'nin hazırlık kampı yarın otelde yapılacak tek antrenmanla sona erecek.