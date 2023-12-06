Ahlatcı Çorum FK Trabzonspor karşısında pozitif oyun oynamaya çalıştı

- Serkan Özbalta: "Poziftif oyun oynamaya çalıştık"

TRABZON - Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Trabzonspor karşısında oyunu çirkinleştirmeden pozitif oyun oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Buraya gelirken oyunumuzun gelişmesi adına bir müsabaka oynamak istiyorduk. Trabzonspor yıllardır yaptıklarıyla herkesin bildiği, saygı duyduğu bir camia. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra pozitif oyun ortaya koyan bir Trabzonspor, son Kayserispor maçı dışında tekrar toparlanmaya evirilen bir Trabzonspor'a karşı iyi şeyler yapabilme adına bazı çalışmalarımız oldu. Yapabildiğimiz kadar çalışma yaptık. Oyuncularımın performansı beni memnun etti. Trabzonspor'un nasıl bir ekip olduğunu biliyoruz ama oyun oynamak istedik. İyi işler yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.