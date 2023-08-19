Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam: İlk devre sahada ruh gibiydik

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için iki farklı devre vardı. İlk devre hiçbir şey yapamadık. Tabiri caizse sahada ruh gibiydik" dedi.

Giresunspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Teknik direktör Tahsin Tam, maçta oyuncuların zorlandığına dikkat çekti.

Geçen hafta aldıkları 3-0'lık galibiyetin etkisini gördüklerinin altını çizen Tam, "Rehavete hemen kapıldığımızı fark ettik. Devre arası oyuncularımızla gerekli iletişimi kurduk. Çok farklı ikinci bir devreye başlangıç yaptık. İkinci yarıda sonlandırmada başarılı olamadığımız 7-8 pozisyonumuz vardı. Onlardan bir tanesini değerlendirebilmiş olsaydık. Çok farklı bir maç olabilirdi. Tabii ki bu mağlubiyet fazlasıyla üzdü. Kendimize dönüp bir farkındalık oluşturma fırsatı oluşturdu. Bu maçta neler yapmamız gerektiğini daha iyi anladık. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini gördük" diye konuştu.

"Kendimize çekidüzen verip önümüzdeki maça hazırlanacağız"

Gereken dersi kendi adına fazlasıyla çıkardığını vurgulayan Tam, "Nelerin eksik olduğunu bu maç bize net şekilde gösterdi. Kendimize çekidüzen verip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Sahamızda ilk maçımız. Hem bizler hem takım hem de seyircilerimiz üzüldü. Ama futbolda olan şeyler. Özeleştiriyi ciddi şekilde yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Çorumspor olarak biz rakibimize karşı nasıl oynadık ya da nerelerde oynayamadık?" yönündeki soruyu ise Tam, "İlk 45 dakika hiçbir şey oynamadık. Giresunspor değil başka bir takım olsa yine hiçbir şey üretemezdik. Buna aşırı konsantrasyon ve deplasmanda aldığımız galibiyet sebep olabilir. Biz mücadele etmeden de kazanabiliriz moduna girmiş olabilir oyuncular. Bunu biz yönetmeye çalıştık. Bazı şeyleri gözlemliyoruz. Takımımızla 24 saat geçiriyoruz. Bence rahatlık, aşırı özgüven ve kibir vardı biraz" sözleriyle yanıtladı. - ÇORUM