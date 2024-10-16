Üye Girişi
Haberler

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Lig Denge Unsurları Değişti'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, bu sezon ligdeki rekabetin arttığını belirtirken, takımın mevcut durumunu ve hedeflerini paylaştı. Özbalta, taraftarlara takımı destekleme çağrısında bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Bu sene ligde denge unsurları değişti. Sezon başı 'bu takım acaba düşmemeye oynar mı?' diyebileceğiniz takım artık kalmadı, Malatyaspor'u bir tarafa bıraktığımızda." dedi.

Özbalta, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum FK'nin birçok açıdan kötü bir durumda olmadığını söyledi.

Geçen yıl play-off yarı finalinde elendiklerini, bu yıl da benzer bir başarı elde etmeyi hedeflediklerini ancak lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Özbalta, oyuncuların da iyi bir giriş yapamadıklarının farkında olduğunu ve üzüldüklerini kaydetti.

Ligdeki 8 maçın 4'ünde gol yemediklerine dikkati çeken Özbalta, son 2 maçta 4 puan aldıklarını, 8. haftadaki Iğdırspor maçının ikinci yarısında takımın özlenen futbolu ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu yıl ligin çekişmeli olduğunu aktaran Özbalta, şunları söyledi:

"Bu yıl geçen yılki gibi değil. Takımlar biten sezondaki gibi değil. Bu sene ligde denge unsurları değişti. Sezon başı 'bu takım acaba düşmemeye oynar mı?' diyebileceğiniz takım artık kalmadı, Malatyaspor'u bir tarafa bıraktığımızda. Sezon başlarken aramızda da konuştuk. Geçen seneki gibi bir lig yok, herkes kendine göre derli toplu takımlar elde etti. Bazı takımların bu ligde yeni oynayan oyuncu sayısı fazla, Iğdırspor gibi takımlar var. Geçen ligi açamayan Erzurumspor, 14 oyuncuyu arasına katıp devam ediyor. Ciddi bir ligdeyiz bu sene. 'Geçen sene finalden dönen Çorum FK'nin neden şu anda 17-18 puanı yok' diye düşünerek hareket edersek, 'Niye 5 maç üst üste kazanamıyoruz' diye hareket edersek, Çorum FK'ye çok zarar veririz."

Taraftarlara takımı desteklemeleri çağrısında bulunan Özbalta, "Son 2 haftada gol yemeden 4 puan aldık. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz lazım. 'Neden 13'üncü sıradayız, neden 8'inci sıradayız', 8'inci olduğumuzda 'neden 2'nci değiliz' demememiz gereken bir ligdeyiz. Yukarı doğru çıkabileceğimize çok inanıyorum. O pozisyona geldiğimizde ayaklarımız yere sağlam bassın. Her iki durumda da bu seneyi itidalli şekilde, düşünce gücüyle kazanmamız gereken bir sezondayız." ifadelerini kullandı.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı verimli değerlendirdiklerini bildiren Özbalta, ligin 9. haftasında deplasmanda Boluspor ile oynanacak karşılaşmaya hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

Trendyol

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Gıda teröristlerinin en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Şamil Tayyar Destici'ye ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez mesleği ne, zengin mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.