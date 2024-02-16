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Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda son taktikler uygulandı. Sakarya'ya kara yoluyla hareket edecek olan takımda sakatlığı bulunan Atakan Cangöz'ün forma giymesi beklenmiyor. Karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, maç için son taktikler uygulandı.

Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah kahvaltının ardından kara yoluyla Sakarya'ya hareket edecek.

Çorum FK'de sakatlığı bulunan Atakan Cangöz'ün Sakaryaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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