Ahlatcı Çorum FK, Nijeryalı stoper Michael Ologo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Nijeryalı savunma oyuncusu Michael Ologo'yu kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İstanbulspor'da forma giyen 20 yaşındaki Michael Ologo ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Savunma oyuncusuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.