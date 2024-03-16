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Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti. Maçın 73. dakikasında Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk. 46 Ali Türkan), Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 85 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 71 Gökhan Karadeniz), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 71 Eren Aydın)

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Ofkir (Dk. 55 Diallo), Dokanovic, Alberk Koç (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak (Dk. 55 Oğuz Gürbulak), Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Lima, Topalli

Goller: Dk. 4, 8 ve 88 Lima ( Manisa FK), Dk. 21 ve 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Lima, Dk. 48 Sertan Taşqın, Dk. 61 Oğuz Gürbulak ( Manisa FK), Dk. 68 Ozan Sol, Dk. Dk. 90 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti.

Maçın 73. dakikasında Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA / Spor

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