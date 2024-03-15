Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Manisa FK karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek??????? play-off potasında kalmayı hedefliyor.