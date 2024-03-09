Ahlatcı Çorum FK, lider Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, lider Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Geraldo'nun attığı golle Ahlatcı Çorum FK galibiyete ulaştı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Eyüpspor : Birkan Tetik, Murat Uçar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Fredy (Dk. 75 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 86 Sinan Gümüş), Ampem (Dk. 63 Saiz), Regattin, Bruno (Dk. 63 Thuram)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 90 Ologo), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 53 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Ozan Sol (Dk. 75 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 90 Ahmet İlhan Özek)
Gol: Dk. 49 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Hakan Barış, Dk. 45+1 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 68 Regattin ( Eyüpspor )
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda lider Eyüpspor'u 1-0 yendi.