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Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile play-off maçına çıkacak

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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek. Çorum FK, Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek istiyor.

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

Ligi 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 56 puanla 5. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Kocaelispor'u yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek etmek istiyor.

Kaynak: AA / Spor

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