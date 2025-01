Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor'u 3-1 ile Geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Çok güzel bir dakikada üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde her puanın çok önemli olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

İstanbulspor'un birkaç haftadır iyi sonuçlar aldığını belirten Özbalta, "Maça iyi başladık. Birinci dakikadan son saniyeye kadar istediklerimizi, birkaç küçük durumun haricinde, yerine getirdik." diye konuştu.

Maça güzel bir golle başladıklarını ancak sonra basit bir gol yediklerini dile getiren Özbalta, "Maçın bitimine doğru rakip takım birkaç fazla adamla ceza sahasına girmek istedi. Çok güzel bir dakikada üçüncü golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları İstanbulspor cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Çorum FK'nin kazanmayı daha fazla istediğini ve bunu başardığını söyledi.

İstanbulspor olarak oynadıkları oyunla, aldıkları sonuçlarla dikkati çeken bir takım olduklarını işaret eden Korkmaz, "Dikkat çeken takımlara karşı da nerede maç yapsak rakipler ekstra motive oluyor. Buna karşı maçlara daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor." dedi.

İyi bir maç oynandığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Çorum bugün bizden daha fazla istedi ve kazandı. Bizim de bu konuyu her hafta yeniden çalışmak zorunda olmamız yorucu bir süreç. Yani her hafta maç motivasyonu için uğraşılmaz. Bunun için çaba sarf etmememiz ya da enerji harcamamamız lazım. Ama ne yazık ki her hafta hedef koymak için yeniden zihnimizi tazelemek için motive olmak zorunda kalıyoruz."