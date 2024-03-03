Üye Girişi
Haberler

Ahlatcı Çorum FK ile Teksüt Bandırmaspor Berabere Kaldı

Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 87 Ahmet Sağat), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Eren Aydın (Dk. 65 Ozan Sol), Geraldo (Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz), Erkan Kaş

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 75 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Foor (Dk. 19 Soukou), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Emre Batuhan Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 75 Sergen Piçinciol)

Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Ayçiçek, Dk. 75 Mehmet Özcan, Dk. 80 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+5 Taha Batuhan Yayıkcı (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 60 Nalepa, Dk. 61 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Çorum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarzan Rıfkı nerede çekildi? Tarzan Rıfkı hangi şehirde, ormanda çekilmiştir? Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklamen bitkisi nedir, ne için kullanılır? Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Esra Erol hangi takımı tutuyor? Esra Erol hangi takımı destekliyor? Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title