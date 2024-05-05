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Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Çorum FK'de Hakan Barış, penaltıyı gole çeviremedi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Ologo, Ahmet İlhan Özek (Dk. 67 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Suat Kaya (Dk. 90+3 Massis Gülük), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 77 Süleyman Luş), Erkan Kaş, Ahmet Sağat

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Muhammed Alperen Uysal, İshak Çakmak, Landel (Dk. 63 Adem Eren Kabak), Paixao, Mehmet Yiğit, Harris, Dening (Dk. 77 Balde), Semih Karadeniz, Ümit Kurt, Amar Begic (Dk. 82 Cumali Bişi), Barış Gök

Goller: Dk. 63 Paixao (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ), Dk. 87 Landre (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 42 Kerem Kalafat, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 56 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.

Çorum FK'de Hakan Barış, karşılaşmanın 25. dakikasında penaltıyı gole çeviremedi.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Hakan Barış Trendyol Çorum Futbol Spor Güncel Haberler

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