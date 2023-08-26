Ahlatcı Çorum FK, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçına çıktı ve ilk kez gol atma başarısını gösterdi.