Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.