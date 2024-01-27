Üye Girişi
Haberler

Ahlatcı Çorum FK, Göztepe ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonrası yenilmezlik serilerinin devam ettiğini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 8. haftadır yenilmezlik serilerinin devam ettiğini söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da ligde üst sıraları hedeflediğini dile getirdi.

İki takım için de önemli bir maç oynadıklarına işaret eden Özbalta, "Bu maç bize takımızın daha iyi bir noktaya gideceğini gösterdi. Futbolcularım bugün oyunu iki yönüyle oynayabildi. Hafta içinde yaptığımız antrenmanlardaki planları sahaya yansıttık. Oyun anlamında Göztepe takımından daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Daha etkili işler yaptığımızı da söyleyebilirim. O anlamda her şeyiyle beni mutlu etti. Gönül isterdi ki kazanalım." diye konuştu.

Taraftarlarına teşekkür eden Özbalta, "Ligde 8 haftadır kaybetmiyoruz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Kazanma veya kaybetmeme alışkanlığı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise iki takımın da iyi oynadığını aktardı.

Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya iyi bir futbol yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten savaşçıların mücadelesiydi diyebiliriz. Öyle bir maçtı. Kim daha çok isteyecekse onun kazanacağı bir mücadeleydi. Çorum da çok iyi oynadı. Gerçekten iyi bir takım. Aynı zamanda kadromuzda birçok problem yaşıyorduk. Çok fazla hasta oyuncumuz vardı. Bugün forvette iki orta saha oyuncumuzu oynattık. Çünkü forvet oyuncularımızdan biri hasta, biri de sakat. Aslında bugün gerçekçi bir sonuç oldu diye düşünüyorum."

Kaynak: AA / Spor

Çorum Belediyespor Trendyol Maç Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title