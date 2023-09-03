Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, maçtan puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise zorlu bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, iyi mücadele ettikleri maçtan puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maça hakim taraf olduklarını belirten Tam, "Yüzde 69'a 31 ile topa daha fazla hakim olduk. 17 şut attığımız bir maç ve kale çizgisinden çıkarılan 2 top var. Duran toptan kendi oyuncumuza çarpıp, ikinci toptan yediğimiz bir golle bu geceyi çok iyi oyun ve çok büyük mücadeleyle mağlup bitirdik. Bu tabii ki bizi çok üzdü." dedi.

Oyuncularının iyi performans gösterdiğini dile getiren Tam, "Mücadelelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. İç sahada tabii ki seyircimizi mutlu etmek istiyorduk alacağımız 3 puan ile ama maalesef sonuç bizi epey üzdü. Ancak güçlü şekilde iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Tam, Gençlerbirliği'ni ve özellikle kaleci Ertuğrul Çetin'i tebrik ederek "Türk futbolu, milli bir kaleci kazanıyor sanırım. Genç bir kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Kaloğlu, "Çorum'un stadı, atmosferi iyiydi. Taraftarlar iyiydi. Güzel bir futbol atmosferi oldu burada." şeklinde konuştu.

Çorum'a 3 puan almak için geldiklerini aktaran Kaloğlu, şöyle devam etti:

"İlk yarı itibarıyla aslında stratejilerimiz tuttu ama özellikle ilk yarı bir iki tane bireysel hatadan pozisyon verdik. Maçın genelinde kırılma anlarında kaleci Ertuğrul'un performansı harikaydı. Takım halinde mücadele ettik ama 2-0'ı yakalayacağımız pozisyonda yapamadık. Yapsaydık daha farklı da olabilirdi."

Oyuncuların bazılarının kamp görmediğini, maçlar başlarken gelen futbolcuların olduğunu aktaran Kaloğlu, milli takım arasının kendilerine çok iyi geleceğini vurguladı.

Dört haftadır zorlu takımlarla oynadıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu maçı ayrı tutuyorum çünkü çok pozisyon verdik. Neticeden ve mücadeleden mutluyum ama çok pozisyon verdiğimiz için mutsuzum. Bunu ayrıyeten kardeşlerimle konuşacağım. Hepsi ile gurur duyuyorum. Çocuklar canla, başla mücadele ediyor. İnşallah böyle devam edeceğiz."