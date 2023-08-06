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Ahlatcı Çorum FK, forvet oyuncusu Eren Aydın'ı kiraladı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK, forvet oyuncusu Eren Aydın'ı kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray, Niğde Anadolu FK ve Sarıyer'de forma giyen forvet oyuncusu Eren Aydın'la bir yıllık kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, takımdan Ali Akkuş'un sezon sonuna kadar GMG Kastamonuspor'a kiralandığı belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK, forvet oyuncusu Eren Aydın'ı kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray, Niğde Anadolu FK ve Sarıyer'de forma giyen forvet oyuncusu Eren Aydın'la bir yıllık kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, takımdan Ali Akkuş'un sezon sonuna kadar GMG Kastamonuspor'a kiralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Eren Aydın Spor Haberler

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