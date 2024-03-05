Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve şu çalışması yaptı.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.