Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve şu çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.