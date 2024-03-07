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Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Takım, maç için İstanbul'a hareket edecek.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Taktik idmanla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için kara yolu ile Merzifon Havaalanı'na, oradan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na geçecek.

Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA / Spor

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