Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Geraldo ise takımdan ayrı çalıştı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo ise takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.