Üye Girişi
Haberler

Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Geraldo ise takımdan ayrı çalıştı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü sahasında Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Çorum Belediyespor Erzurumspor Kulübü Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title