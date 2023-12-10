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Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK'yı 4-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın gelişim sürecinin devam ettiğini belirtti ve oyuncularını tebrik etti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Çorum FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, göreve geldiğinden bu yana yaptığı hazırlıkların karşılığını gördükleri bir maç olduğunu söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi.

İki hafta gol yemeden galibiyet elde ettiklerini hatırlatan Özbalta, "Oyunun belli oranda toparlanması ile hafta içinde ve milli arada çalıştığımız oyun organizasyonlarının karşılığını görebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Sakatlık ya da kart cezasının ardından takıma dönüp süre alan oyuncuların katkısından memnun olduğunu belirten Özbalta, hakemlerin de objektif, adaletli bir maç yönettiğini dile getirdi.

Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç kaldığını hatırlatan Özbalta, "Biz 3'te 3 yaptık. Ligin bitmesine 2 hafta var. İnşallah önümüzde Urfaspor müsabakası var. O maç çok daha önemli. Bir sayfayı kapatıyoruz, yeni bir antrenman temposu, odaklanma için ciddi çalışma içine gireceğiz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum. Farklı bir reaksiyon gösterdiler, söylediklerimizi uygulama anlamında." diye konuştu.

Özbalta, galibiyeti taraftara armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise galibiyetten ötürü Çorum FK'yi tebrik etti.

Çorum FK'nin ikinci yarıda oyunun hakimi olduğunu aktaran Kutlu, "Bize üstünlüklerini kabul ettirdiler. Haklı bir galibiyet aldılar. Tebrik ediyorum." dedi.

Maçı kendi açılarından ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye ayırabileceğine dikkati çeken Kutlu, şöyle devam etti:

"İlk 45 dakika golü bulduktan sonra çok net 3 pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin de bu arada kontra girişimleri oldu. Son dakika yediğimiz gol kırılma anı oldu. İçeri 1-0 önde girebilseydik daha farklı olabilirdi."

Kutlu, bir yıldır takımın başında olduklarını belirterek, Çorum FK karşısında en kötü 45 dakikalarını oynadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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