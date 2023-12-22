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Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında kendi evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı devam eden ve hasta olan oyuncular dışında takım tam kadro çalışmalara katıldı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü kendi evinde Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Astor Enerji Şanlıurfaspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen kırmız-siyahlı ekip, gündüz dinlendikten sonra akşam saatlerinde kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, Şanlıurfaspor maçında forma giyen oyuncular yükleme idmanı yaparken, forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda paslaşma çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Arda ve Geraldo ile hasta olan Ozan Sol katılmazken, sakatlıktan dönen Kerem Kalafat takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Çorum Belediyespor Şanlıurfaspor Trendyol Boluspor Futbol Spor Güncel Haberler

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