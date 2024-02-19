Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Atakan'ın yarın İstanbul'a gideceği ve burada yapılacak testlerin sonucuna göre tedavi sürecine devam edileceği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.