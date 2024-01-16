Ahlatcı Çorum FK, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 19 Ocak Cuma günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.