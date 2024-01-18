Ahlatcı Çorum FK, Bitexen Giresunspor'a konuk olacak
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Çorum ekibi, son 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte, Tuzlaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erkan Kaş ve Zargo Toure ile tedavisi süren Atakan Cangöz forma giyemeyecek.
Oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Giresunspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.