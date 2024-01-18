Ahlatcı Çorum FK, Bitexen Giresunspor'a konuk olacak

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Tuzlaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Erkan Kaş ve Zargo Toure ile tedavisi süren Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

Oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Giresunspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.