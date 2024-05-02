Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol, Geraldo, Toure ve Ahmet İlhan Özek katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.