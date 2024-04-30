Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.