Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Geraldo, Zargo Toure ile cezalı Ferhat ve Thomas, Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek. Ligde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 55 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek lig sıralamasında ilk 3'te yer almak istiyor.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Geraldo, Zargo Toure ile cezalı Ferhat ve Thomas, Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 55 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek lig sıralamasında ilk 3'te yer almak istiyor.