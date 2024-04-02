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Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 Yendi

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Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Erdoğan ???????

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim (Dk. 36 Mert Kula), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 67 Şahverdi Çetin), Traore, Bardhi, Selim Ilgaz (Dk. 46 Camara), Ariyibi (Dk. 80 Görkem Bitin), Dembele (Dk. 67 Melih İnan)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa (Dk. 86 Ahmet Sağat), Hakan Barış (Dk. 64 Atakan Akkaynak), Geraldo (Dk. 77 Eren Aydın), Ozan Sol (Dk. 77 Ahmet İlhan Özek), Verheydt (Dk. 87 Gökhan Karadeniz)

Goller: Dk. 17 ve 42 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 23 Ariyibi ( Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 73 Verheydt, Dk. 85 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+1 Hasan Hüseyin Akınay (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 67 Arda Hilmi Şengül, Dk. 68 Traore, Dk. 76 Ariyibi ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Bu sonuçla Ahlatcı Çorum FK puanını 48'e çıkardı. Ankara Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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