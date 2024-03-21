Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 4 gün izin yaptıktan sonra kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salon çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile yurt dışında bulunan futbolcular Hakan Barış, Ahmet Sağat Erkan Kaş, Toure, Verheydt, Geraldo ve Ologo katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam edecek.