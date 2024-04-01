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Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Ankara'ya hareket etti.

Aktepe Stadı'nda yarın 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

Milli maç ve seçim nedeniyle lige verilen aranın ardından başkent ekibiyle karşılaşacak kırmızı-siyahlılar, deplasmanda alacağı 3 puanla ligin üst sıralarındaki yerini korumak istiyor.

Çorum FK, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA / Spor

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