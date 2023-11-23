Ahlatcı Çorum FK, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Arda antrenmana katılmazken, Atakan Camgöz koşu yaptı.
Kocaelispor maçında sakatlanan Ali Türkan ve Ahmet İlhan ise takımdan ayrı çalıştı.
Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanla Altay hazırlıklarını sürdürecek.