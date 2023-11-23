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Ahlatcı Çorum FK, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı.