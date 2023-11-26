Ahlatcı Çorum FK, Altay'ı 3-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Altay'ı 3-0 yendi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Feridun Daldaş, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 65 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 77 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 85 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 65 Eren Aydın), Ahmet Sagat (Dk. 65 Verheydt)
Altay : Eren Karataş, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 86 Caner Baycan), Salih Sarıkaya, Ali Kızılkuyu (Dk. 70 Enes Yetkin), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Onur Efe (Dk. 62 Arda Gezer), Özgür Özkaya
Goller: Dk. 63 Ozan Sol, Dk. 76 Verheydt, Dk. 80 Gökhan Karadeniz (Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Onur Efe, Dk. 15 Salih Sarıkaya ( Altay ), Dk. 40 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Altay'ı 3-0 yendi.