Ahlatcı Çorum FK, Ahmet Sağat'ı kiralık olarak transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Sağat'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Sağat ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sağat daha önce Optik Rathenow, Berliner AK, Luckenwalde, Babelsberg, Rot-Weiss Kob, Menemenspor ve Samsunspor'da forma giymişti.