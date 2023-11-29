Haberler ›› Spor ›› Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

29 Kasım 2023 15:50 Son Güncelleme: 15:51 Abone Ol

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yapan futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalara katıldı. Takım, yarın sabah saatlerinde Adana'ya hareket edecek ve maç için konaklayacakları otelde antrenman yapacak.