Ahlat'ta Şöhretler Futbol Turnuvası Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Şöhretler Futbol Turnuvasıyla 40 yaş üstü eski futbolcular yeşil sahada bir araya geldi. Ahlat Gençlik Spor Kulübü tarafından Şöhretler Karması adıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 'Sağbetullah Balcı' anısına oynanan 40 yaş üstü futbol turnuvasına 4 takım katıldı. Turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Şöhretler Futbol Turnuvasıyla 40 yaş üstü eski futbolcular yeşil sahada bir araya geldi. Ahlat Gençlik Spor Kulübü tarafından Şöhretler Karması adıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Sağbetullah Balcı" anısına oynanan 40 yaş üstü futbol turnuvasına 4 takım katıldı.

Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kura çekiminin ardından Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın ilk vuruşuyla maç başladı. Oldukça kıyasıya geçen maçlar renkli görüntüler oluşturdu. Turnuva hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumu turnuvaya hepiniz hoş geldiniz. 3 yıl önce kulübümüzü kurduğumuzda hem kaynaştırma adına hem de spora olan ilgiyi artırmak adına bu turnuvayı başlattık. 40 yaş ve üzeri futbolda Ahlat'ta emeği olan abilerimize davette bulunduk. Yarın final maçımızın ardından konserde olacak. Halkımızın da ilgisi oldukça fazla. Organizasyonu üstelenmekten mutlu olduk. Turnuvaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Şöhretler karmasında ilerlemiş yaşına rağmen futbol oynayan 68 yaşındaki Nahit Horosan da, "Ahlatlıyım. 68 yaşındayım. Yıllarca burada amatör olarak futbol oynadık. Sağ olsunlar bizleri burada kaynaştırmanın en güzel örneğini veriyorlar. Torunum yaşındaki gençlerle futbol sayesinde tanışıyoruz. Bu çok güzel bir çalışma. Bunun devamını diliyorum. İnşallah daha mükemmel olur" diye konuştu.

52 yaşındaki Oğuz Kalender ise, "Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten dışarıdaki arkadaşlarımızla burada bir samimiyet oluştu. Artık herkes herkesi de tanıyor. Tanımadığımız insanları da tanıyoruz. 30 yıl önce futbol oynadığımız arkadaşlarımızla şimdide futbol oynuyoruz. O zaman buralar toprak sahaydı top oynuyorduk. Şimdi imkanlar daha güzel ve aynı duyguları hissediyoruz" dedi. Turnuva yarın final maçı ve sonrasında Grup İmera konseriyle birlikte sona erecek. - BİTLİS