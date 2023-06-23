Ahlat'ta Şehitler Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitler anısına ilkokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi. Ahlat Kaymakamlığı proje birimi tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Ahlat Şehit Aileleri, Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen 'Anılarınız Yaşayacak' projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 6 takım katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitler anısına ilkokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı proje birimi tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Ahlat Şehit Aileleri, Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "Anılarınız Yaşayacak" projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 6 takım katıldı.

Ahlat Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Fatih İlkokulu birinci, Yunus Ensari İlkokulu ikinci, Bayındır İlkokulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kaymakam Batuhan Bingöl ve protokol üyeleri, öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç ise güzel bir etkinlikle bir araya geldiklerini belirterek, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.