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Ahlat'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Ahlat'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taraftarlar kutlama için sokaklara çıktı.

- Ahlat'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

BİTLİS - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taraftarlar kutlama için sokaklara çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekti.

Daha sonra taraftarlar araç konvoyu oluşturarak şehir turu attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Bitlis Spor Haberler

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