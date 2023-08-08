Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte lisanslı forma satın alarak Sivasspor'a destek oldu. Ahi teşkilatı olarak her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını dile getiren SESOB Başkanı Hakan Demirgil, taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

- Ahi teşkilatından Sivasspor'a formalı destek

SİVAS - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, merkezdeki oda başkanlarıyla birlikte lisanslı forma satın alarak Sivasspor'a destek oldu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, beraberindeki oda başkanları ile birlikte kent meydanında bulunan Sivasspor mağazasını ziyaret etti. Taraftarlara örnek olmak maksadıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Başkan Demirgil ve beraberindekiler forma satın aldı.

Ahi teşkilatı olarak her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını dile getiren SESOB Başkanı Hakan Demirgil, "Sivasspor'umuz ilimizin markası ve Sivas'ımıza önemli katkılar sağlayan takımımızdır. Geçtiğimiz günlerde Sivasspor Kulüp Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamayı takip etmiştim. Bu açıklamada başkanımız lisansı ürünlerin taraftarlar tarafından çok satılmadığı, rağbet görmediğinden yakınmıştı. Bizler de hem örnek olmak hem de lisanslı ürünlerden satın alarak takımımıza destek olmak amacıyla merkezde bulunan oda başkanlarımızda birlikte Sivas sporumuzun mağazasını ziyaret ettik ve lisanslı formalardan satın aldık. İnşallah küçükte olsa yapmış olduğumuz bu destek Sivas ve şehir dışında yaşayan tüm yiğidolara örnek olur" dedi.

"Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Taraftarlara çağrıda bulunan SESOB Başkanı Hakan Demirgil, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Sivasspor'umuz yeni bir yapılanma içerisine girmiştir. Yeni bir ekip ve yöneticilerle, başkanımızın tecrübesi ve Servet Çetin hocamızın da teknik direktörlüğünde önemli başarılara imza atacak ve sezonu iyi bir yerde tamamlayacağına inanıyorum. Ahi yiğidolar olarak her zaman Sivasspor Futbol Kulübümüzün, yöneticilerimizin, teknik heyetimizin ve futbolcularımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.