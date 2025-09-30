Ahal Teke Atlarıyla Sporcu Yetiştiren Çiftlik Kurdu
Ankara'da kurduğu at üretim çiftliğinde Petek Çağlar, Ahal Teke atları ile bakım, engel atlama, dresaj ve düz koşu gibi alanlarda sporcu yetiştiriyor.
Kurduğu çiftlikte, Ahal Teke atlarıyla sporcu yetiştiriyor
Ankara'da at üretim çiftliği kuran engel atlama hakemi Petek Çağlar (41), soyları 3 bin yıl önceye dayanan ve Türkmen atı olarak bilinen Ahal Teke atları ile endurance, engel atlama, dresaj ve düz koşu alanlarında eğitim vererek sporcular yetiştiriyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın maçları başlayacak
19.45 Atalanta-Club Brugge
19.45 Kairat-Real Madrid
22.00 Inter-Slavia Prag
22.00 Chelsea-Benfica
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax
22.00 Pafos-Bayern Münih
22.00 Galatasaray-Liverpool
BEŞİKTAŞ
11.30 Kocaelispor'u 3-1 yenen siyah-beyazlılar yapacağı antrenman ile Galatasaray derbisi hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertlilerde Nice maçı hazırlıkları sürecek.
13.45 - Fenerbahçe Beko Basketbol takımında Genel Menajer Derya Yannier, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve Kaptan Melih Mahmutoğlu medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
14.15 - Bu bölümün ardından ise Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen yine basın mensupları ile bir araya gelecek.
BASKETBOL
-EuroLeague
20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd Tel Aviv
-EuroCup
19.00 Türk Telekom- Ratiopharm Ulm