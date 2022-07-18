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Ağrılı sporcu Balkan Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ağrılı sporcu Balkan Şampiyonu oldu

Denizli'de yapılan Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ağrılı sporcu Ali Demir, Balkan Şampiyonu oldu.

Denizli'de yapılan Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ağrılı sporcu Ali Demir, Balkan Şampiyonu oldu.

Bu yıl 52'ncisi yapılan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, iki günlük mücadelenin ardından Denizli'de sona erdi.

42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 8 bronz ile birinciliği elde ederken, şampiyonada mücadele eden Ağrılı atletizm sporcusu Ali Demir ise 3 bin metre engel yarışında altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden Milli sporcu Ali Demir'i, antrenörleri Burhan Boztepe ve Cemil Çaprak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Demir Atletizm Türkiye Denizli Spor Haberler

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