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Ağrılı Sibel Oruç, Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ikinci oldu

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Ağrılı 18 yaşındaki Sibel Oruç, zayıflamak için başladığı muaythaide, Yunanistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 48 kiloda ikinci oldu. Oruç, milli takıma seçilerek başarılarına devam etmeyi hedefliyor.

Ağrılı 18 yaşındaki Sibel Oruç, zayıflamak için 2020 yılında başladığı muaythaide, bu ay Yunanistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 48 kiloda ikinci oldu.

İl merkezinde yaşayan Sibel Oruç, 2020 yılındaki salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında evde kilo alınca zayıflamak için spora başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı salonda bir süre muaythai yapan Oruç, antrenörü Yusuf Göksugüzel tarafından yeteneği keşfedilince bu branşta devam etti.

Muaythaide kendini geliştiren ve 58 kilodan 48'e düşen Oruç, bu yıl 16-21 Nisan'da Antalya'da yapılan Bekir Özer Türkiye Gençler, 23 Yaş Altı ve Elite Büyükler Bay ve Bayanlar Şampiyonası'nda Elit A Class 48 kiloda şampiyon oldu.

Elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Oruç, 31 Mayıs-9 Haziran'da Yunanistan'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda zorlu rakiplerini yenerek gümüş madalya elde etti.

Katıldığı ilk dünya şampiyonasından dereceyle dönen Oruç, antrenörü Göksugüzel ile yeni hedefler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonunda sıkı antrenman yaparak organizasyonlara hazırlanıyor.

"Bu branşta zayıflayabileceğim söylendi, öyle başladım"

Sibel Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Zayıflamak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gittiğini belirten Oruç, "Zayıflamak için geldim ve herhangi bir branşa kayıt yaptıracaktım. Sonra antrenörümle tanıştım. Bu branşta zayıflayabileceğimi söyledi, öyle başladım. Antremanlara başlayınca yeteneklerimi fark ettim. Bu spora başlayıp müsabakalara katıldım. 2022-2023 yıllarında gençlerde dövüştüm. 2024 yılında ise ilk defa Elit A Class 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.

Oruç, sonraki süreçte milli takıma seçildiğini ve 31 Mayıs-9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nde Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Şampiyonada rakiplerini yenerek finale çıktığını ifade eden Oruç, şöyle konuştu:

"Finalde Taylandlı rakibimle dövüştüm, 3 maçımı kazandım, finalde kaybettim. Şampiyonaya ilk defa katıldığım için tecrübesizliğime denk geldi. Finaldeki rakibim Taylandlı ve zaten onlar çocukluktan bu sporu yapıyorlar. Benden tecrübeli ve büyüktü. Taylandlı ile dövüştüğümde şunu öğrendim, yenebileceğim biriydi ama ilk defa bir Taylandlı ile dövüştüğüm için hem onun hem de finalin heyecanı vardı."

"Önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

Ağrı'da bu sporda ilk kadın milli muaythai sporcusu olduğunu söyleyen Oruç, "Katar'da yapılacak üniversitelerarası şampiyonaya ve süper lig maçlarına hazırlanıyorum. Birinci olursam Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağım. Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarda çalışıyorum. Önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." dedi.

Antrenör Yusuf Göksugüzel de Oruç'un çok başarılı bir sporcu olduğunu ve ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirerek, "Sibel zayıflamak için geldiği bu sporu zamanla hobi olarak yaptı. Yavaş yavaş bu branşı benimseyerek kendi yeteneklerini keşfetti. Bizim yanımızda spora başladığında 13 yaşındaydı ve şimdi üniversiteye gidiyor. Çok şükür gönderdiğimiz her yerde de bizi mahcup etmedi. Ağrı'nın ilk kadın milli muaythai sporcudur. Sibel dünya ikinciliğini elde ederek bizi onore etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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