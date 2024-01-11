Ağrılı Boksör Sezgin Acar Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, 17-23 Aralık 2023 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Ağrılı boksör Sezgin Acar'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı makamında kabul ederek tebrik etti.

Din, ziyarette yaptığı konuşmada, Ağrı'da başarılı sporcular yetiştirmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Boks ve diğer branşlarda atılımlar yapmak istiyoruz. Bu noktada iyi başarılar elde edip ilimizin sporda başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda Sezgin kardeşimizin bu derecesi bizleri çok mutlu etti. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak sporcularımıza desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Sezgin Acar ise, Türkiye üçüncülüğüne ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hedefim, ülkemi uluslararası arenada temsil etmek. Bunun için çok çalışacağım" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Boks antrenörü İsmet Sarı da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Din, Acar'a çeşitli hediyeler takdim etti - AĞRI